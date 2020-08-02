«Не знаю, чего ожидать, но готов ко всему». Деян Ловрен дал первое интервью в России

Защитник «Зенита» Деян Ловрен пообщался с пресс-службой петербургского клуба после прилёта в Санкт-Петербург.

«Счастлив оказаться здесь. С нетерпением жду, когда начнётся новый этап в моей жизни. Действительно рад. Не знаю, чего ожидать, но готов ко всему!

Последние пару дней мы общались с Семаком. Сказал ему, что готов присоединиться к команде, чтобы он мог рассчитывать на меня как можно скорее» — сказал Ловрен в ролике, опубликованном на YouTube-канале клуба.



Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором результативной передачи, а также получил жёлтую карточку.



«Зенит» объявил о переходе Ловрена 27 июля. Главный тренер питерцев Сергей Семак заявлял, что рассчитывает на Ловрена в матче с «Локомотивом». Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Трансляция встречи начнётся в 19:00 мск.