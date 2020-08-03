Деян Ловрен: думаю, Петербург входит в топ-3 самых красивых городов Европы

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о Санкт-Петербурге.

«Знаком ли я лично с кем-то из „Зенита“? Лично — нет, но я играл против некоторых из них, по большей части на чемпионате мира в матче против России. Так что наверняка я увижу знакомые лица.



Слышал только хорошее о городе, поэтому с нетерпением жду, когда смогу встретиться с местными жителями и увидеть красоты Санкт-Петербурга, о которых наслышан. Думаю, он входит в топ-3 самых красивых городов Европы. Это будет интересно. Что-то новенькое.



Надеюсь, что семья присоединится ко мне в Петербурге. Я хотел бы, чтобы они прилетели со мной, но мы не стали рисковать из-за ситуации с коронавирусом. Думаю, когда всё закончится, они сразу приедут сюда. Хочу, чтобы этот новый этап начался вместе с ними, с моими детьми. Нужно будет найти для них хорошую школу, и всё будет хорошо», — сказал Ловрен в ролике, опубликованном на YouTube-канале клуба.



«Зенит» объявил о переходе Ловрена 27 июля. Главный тренер питерцев Сергей Семак заявлял, что рассчитывает на Ловрена в матче с «Локомотивом». Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Трансляция встречи начнётся в 19:00 мск.