В Серии А в сезоне-2019/2020 забили больше всех голов среди топ-5 европейских лиг

Завершился сезон-2019/2020 в Серии А. Победителем стал туринский «Ювентус».



По итогам сезона итальянские команды показали наивысшую результативность по сравнению с остальными европейскими лигами из топ-5. В Серии А в сезоне-2019/2020 было забито 1154 гола, сообщает итальянский журналист Адриано дель Монте в «Твиттере».



На втором месте идёт английская Премьер-лига, в котором общими усилиями было забито 1034 мяча. Третий результат у Бундеслиги – 982 забитых гола. На четвёртом месте испанцы – в Примере было забито 942 гола. Французская Лига 1 в расчёт не идёт, поскольку там сезон был завершён досрочно.

По итогам сезона помимо «Ювентуса» в Лиге чемпионов сыграют также «Интер», «Аталанта» и «Лацио». В Серию Б вылетели «Лечче», «Брешия» и «СПАЛ».