Дидье Дрогба намерен баллотироваться в презенты Федерации футбола Кот-д’Ивуара

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба собирается баллотироваться на пост президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара.
Об этом Дрогба сообщил на собрании в Абиджане, где он выступал перед ивуарийцами.
«Футбол – это спорт для всех. Он объединяет людей. Мы можем видеть это сегодня, когда все эти люди собрались перед штаб-квартирой Федерации футбола Кот-д’Ивуара. Ни для кого не секрет, что наш футбол переживает не лучшие времена. Именно поэтому мы с моей командой посвящаем себя возрождению ивуарийского футбола. Если бы моей целью не было вернуть ивуарийскому футболу всё то, что он дал мне, посвятить себя развитию футбола в нашей стране, и если бы в этой кандидатуре не было бога, я не стоял бы здесь сегодня перед вами», — приводит слова Дрогба The Sun.
Для выдвижения кандидатуры Дрогба его должны поддержать 3 из 14 клубов высшего дивизиона чемпионата Кот-д’Ивуара, а также ещё два клуба из низших дивизионов. Помимо этого, ему нужно добиться поддержки одной их пяти специализированных групп, сформированных из тренеров, врачей, действующих и бывших игроки и судей.
Дрогба выступал в составе сборной Кот-д’Ивуара с 2002 по 2014 год. В составе национальной команды он принимал участие в пяти Кубках африканских наций и трех чемпионатах мира. За 105 матчей он забил 65 голов и является лучшим бомбардиром команды.
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