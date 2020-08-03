Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш опубликовал фото с двумя трофеями за сезон-2019/2020

Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш, выступающий в составе «Порту», опубликовал фото с двумя трофеями, завоеванными в сезоне-2019/2020 – кубком чемпионата Португалии и Кубком Португалии.

«Так заканчивается очередной сезон. Без лишних «бла-бла» и извинений я отдохну, перезаряжу батареи, исправлю ошибки, и возвращусь ещё более сильным с поднятой головой, и продолжу идти своим путём», — подписал Зе Луиш фото в «Инстаграме».



Напомним, Зе Луиш перешел из московского «Спартака» в «Порту» прошлым летом. В нынешнем сезоне он провел за новый клуб 30 матчей, в которых забил 10 голов, а также сделал 2 результативные передачи. В финале Кубка Португалии он участия не принимал. «Порту» стал победителем Кубка Португалии в 17-й раз. «Драконы» теперь делят второе место со «Спортингом» по количеству титулов. Рекордсменом является «Бенфика» (26).