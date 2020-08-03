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Игнашевич: у команд РПЛ, которые вылетели, есть громадное преимущество

Игнашевич: у команд РПЛ, которые вылетели, есть громадное преимущество
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от ярославского «Шинника» со счётом 0:1 в матче первого тура ФНЛ.

«Было очень много моментов и у одних, и у других ворот. У меня такое ощущение, что будь этот матч в середине сезона, реализация была бы значительно выше. А так поздравляю «Шинник» с победой. Почему не проводили тренировку перед матчем на стадионе «Шинника»? Поля сейчас везде одинаковые, мы тоже тренируемся на естественном газоне.

Ничто не заменит официальных матчей. В этом смысле я считаю, что у команд РПЛ, которые вылетели, сейчас есть громадное преимущество перед всеми остальными. Не хватало игрового тонуса, как бы мы хорошо ни готовились и какие бы контрольные матчи ни играли.

Отсутствие Рязанцева? Ребята достойно его заменили, хотя Саши, безусловно не хватает», — приводит слова Игнашевича официальный сайт ФНЛ.

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