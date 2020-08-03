Тарханов: Кокорин – суперфутболист, он даже выше классом Зе Луиша и Адриано

Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в московский «Спартак».
«Кокорин — суперфутболист, это уникальный игрок. В том, что «Сочи» не вылетел, — большая его заслуга. В «Спартаке» нет таких футболистов, как Кокорин. Это лучшее приобретение красно-белых за последние годы. Последний раз такой же хороший трансфер был, когда в «Спартак» Зе Луиш пришёл, может быть Адриано. Но Кокорин, думаю, даже выше их классом», — приводит слова Тарханова RusFootball.
С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи» и в 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил 7 мячей. На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений. В 1-м туре РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» в Москве примет «Сочи». Встреча состоится 9 августа, начало — в 20:00 мск.
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