Арсен Венгер назвал двух фаворитов Лиги чемпионов

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, кого считает фаворитами в Лиге чемпионов.

«Когда вы играете в матче против «Аталанты »или« Атлетико», всё может произойти. Но для меня «Манчестер Сити» и «ПСЖ» являются двумя фаворитами с точки зрения их потенциала. Я чувствую, что «ПСЖ» менее сильны, чем три или четыре года назад. Конкуренция тогда тоже была сильнее. Однако, я думаю, что качество европейского футбола находится на высоком уровне и эти команды по-прежнему входят в число двух лучших в Европе. Мы не должны искать причин, почему «ПСЖ» ещё не выиграл Лигу чемпионов. Даже «Реал» не выигрывал турнир в течение 10–15 лет, а затем выигрывал его три раза подряд», — приводит слова Венгера Goal.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» предстоит провести ответный матч с «Реалом». Первая игра завершилась победой «горожан» со счётом 2:1. «ПСЖ» в свою очередь ещё до паузы вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Аталантой».