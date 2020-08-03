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Руни раскритиковал Фергюсона за выбранную тактику в финалах Лиги чемпионов с «Барселоной»

Руни раскритиковал Фергюсона за выбранную тактику в финалах Лиги чемпионов с «Барселоной»
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал тактику, которую выбрал Алекс Фергюсон на на финальные матчи Лиги чемпионов 2009 и 2011 года. В обоих случаях «Красные дьяволы» проиграли в решающих играх «Барселоне» — 0:2 и 1:3 соответственно.

«Мы проиграли два финала Лиги чемпионов, сражаясь с «Барселоной» Гвардиолы, пытаясь высоко прессинговать и обойти их, что было самоубийством. Я помню, как Алекс Фергюсон говорил: «Мы — «Манчестер Юнайтед», и мы собираемся атаковать, это в культуре этого футбольного клуба», но я не был уверен в этом. Я думаю, что все игроки знали, в глубине души, что это был неправильный подход, что мы отказались от пути, который принес нам успех в полуфинале 2008 года и, конечно же, оба раза мы проиграли», — приводит слова Руни Give me Sport.

Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.

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