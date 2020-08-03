Кокорин перешёл в «Спартак», Квят попал в серьёзную аварию на Гран-при. Главное к утру

В «Зените» отреагировали на переход Кокорина в «Спартак», Квят попал в аварию, Глушаков готов вернуться в «Спартак» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина.

2. Юран перед увольнением из «Химок» сказал министру, что не будет ложиться под «Спартак».

3. Сергей Юран намерен подать иск в УЕФА против «Химок».

4. Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму в России вне льда и не уведомил об этом клуб.

5. Квят попал в серьёзную аварию в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1.

6. Гендиректор «Зенита» отреагировал на переход Александра Кокорина в «Спартак».

7. Агент Сафонов: Глушаков готов подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки».

8. Суркис: если бы Сёмин не оказался таким хлюпиком, мог по сей день работать в «Динамо» Киев.