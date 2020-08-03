Доменико Тедеско: «Спартак» — это российская «Бавария»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в интервью немецкой прессе рассказал о решении возглавить красно-белых.

«Я выключился после эмоционального времени в «Шальке» и не беспокоился о следующем шаге. У меня было несколько вариантов, но «Спартак» — правильный выбор. Сначала я сомневался, но за пару дней посмотрел город и клуб и сразу почувствовал себя хорошо.

«Спартак» — это что-то вроде российской «Баварии». У команды 30 миллионов фанатов по всей стране, невероятная сила. Я принял правильное решение. Кто может сказать, что он тренировал русскую «Баварию»? Это бесценный опыт», — цитирует Тедеско Fussball24.

«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России красно-белые дошли до полуфинала.