«Интер» рассматривает Почеттино в качестве альтернативы Аллегри

«Интер» может сменить главного тренера в летнее межсезонье. В настоящее время команду возглавляет Антонио Конте.



Как уже сообщалось, главным претендентом на пост является бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Он должен возглавить «нерадзурри», если клуб всё же решится уволить Конте.



Как уточняет FC Inter News, экс-рулевой «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, об интересе «Интера» к которому сообщалось ранее, является для миланцев запасным вариантом. Вице-президент клуба Хавьер Санетти и спортивный директор Пьеро Аусилио – поклонники таланта аргентинского специалиста. Они рассматривали его кандидатуру ещё три года назад, до прихода в команду Лучано Спаллетти.



Ранее сообщалось, что отношения Конте с руководством «Интера» испортились. Он выступил с критикой руководства клуба, заявив, что оно не защищает своих футболистов.

Маурисио Почеттино согласился возглавить «Ювентус»