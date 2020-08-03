«Клуб его не волнует». Экс-игрок «Арсенала» раскритиковал Месута Озила

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Перри Гроувз раскритиковал полузащитника «канониров» Месута Озила после победы команды в финале Кубка Англии с «Челси» (2:1).



«Отсутствие Озила на церемонии награждения очень показательно. Его не волнует «Арсенал», он беспокоится только о себе. Я бы не хотел, чтобы мои одноклубники думали, что я такой эгоист. Так что это значит только одно – он знает, что его время в «Арсенале» подошло к концу. Если бы это был мой партнёр, я бы даже не… Он мог бы больше не писать мне, понимаете? Если тебе всё равно, не притворяйся, что это не так», — цитирует Гроувза talkSPORT.



Озил защищает цвета «Арсенала» с 2013 года, а ранее выступал за «Реал», «Вердер» и «Шальке-04». В сезоне-2019/2020 Месут принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил гол и отдал 2 результативные передачи.

Агент: Озил останется в «Арсенале» до лета 2021 года