Вадим Евсеев: «Уфа» будет начинать сезон нынешним составом. Уверен в своих игроках

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» высказался о подготовке команды к предстоящему сезону.
«Неделя тренировок позади. Шесть человек от нас ушли. По разным причинам. У кого-то закончился срок аренды или контракт. Кто-то получил предложение, выгодное для него и для «Уфы». Нашу клубную философию вы знаете: никогда не мешать человеку расти профессионально. Сейчас в команде тренируются все, у кого действующие контракты, и мы будем стартовать этим составом. Да, ещё есть неделя до 1-го тура. Трансферное окно открыто до октября, и всё может случится. Можем и приобрести кого-то, можем и отпустить.
Все футболисты, кто есть сейчас в моём распоряжении, имели игровую практику в прошлом сезоне (за исключением Фолмера). Я в них уверен и на всех них рассчитываю. Будем играть, буду в них верить и искать те позиции, на которых ребята смогут проявить свои лучшие качества. Задача тренерского штаба: подвести команду к сезону в оптимальных кондициях. Не только функционально. В августе сразу пойдут игры через три дня на четвёртый. В таком режиме роль тактики возрастёт. Занимаемся ей ежедневно», — написал Евсеев.
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