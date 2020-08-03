«Торино» вновь расстался с главным тренером. Команду должен возглавить Джампаоло

Главный тренер «Торино» Морено Лонго сообщил об уходе из клуба после матча заключительного, 38-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (1:1). Специалист работал с командой с февраля.
«Это был мой последний матч с «Торино». Я бы хотел поблагодарить тех, кто дал мне возможность оказаться здесь и был со мной во время этого приключения. Меня пригласили сюда с просьбой уберечь «Торино» от угрозы вылета. Я это сделал», — цитирует Лонго Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Новым наставником «Торино» с большой вероятностью станет Марко Джампаоло, ранее возглавлявший «Милан». «Россонери» уволили его ещё в октябре прошлого года, однако контракт по-прежнему действует. Информацию СМИ отчасти подтвердил спортивный директор туринцев Давиде Ваньяти.
«Джампаоло – тренер, который нам очень нравится, это потрясающий тактик. В данный момент у него действует контракт с другим клубом, поэтому было бы неправильно говорить об этом слишком много. Могу лишь сказать, что это тренер, которым мы восхищаемся», — сказал Ваньяти.
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