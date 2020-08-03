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«Манчестер Сити» представил гостевую форму на новый сезон

«Манчестер Сити» представил гостевую форму на новый сезон
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в котором команда выступит в сезоне-2020/2021.

Экипировка выполнена в чёрном цвете. На футболке размещён рисунок, который, как и узор на домашнем комплекте, вдохновлён архитектурой Манчестера. Техническим спонсором «горожан» является немецкая фирма Puma.

Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити», набрав 81 очко в 38 турах, занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона, уступив лишь «Ливерпулю», который завоевал первый чемпионский титул за 30 лет. Из Кубка Англии команда вылетела на стадии полуфинала, проиграв «Арсеналу». В Лиге чемпионов «горожане» одолели «Реал» в первом матче 1/8 финала (2:1). Ответная встреча состоится 7 августа.

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