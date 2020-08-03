Лидер фан-движения «Спартака»: если Кокорин будет играть достойно, мы его примем

Известный болельщик «Спартака» и один из лидеров фанатского движения московского клуба Амир Хуслютдинов, также известный как Профессор, высказался о переходе в команду нападающего Александра Кокорина, ранее выступавшего за принципиальных соперников красно-белых.



«Если он будет играть достойно, то мы его примем. Конечно, вряд ли он станет легендой, как Черенков, Родионов и другие, но ему постараться надо. Такого антагонизма среди остальных людей, активно болеющих за «Спартак», нет.



Что касается его заявления семилетней давности (в 2013-м Кокорин заявил, что никогда не перейдёт в «Спартак». – Прим. «Чемпионата»), отнесём это на издержки молодости. Не было у него, видимо, старших товарищей, которые бы ему подсказали, что никогда не говори «никогда». Я надеюсь, что он будет играть так, что когда к нему придёт его сын или родственник и спросит, что он выиграл, то он ему скажет, что он выиграл в «Спартаке». Если нет, то это будет очередной нереализованный талант. Возраст у него недетский, осталось чуть-чуть карьеры. Мы поддерживаем не игроков, даже при всём величии Фёдора Фёдоровича Черенкова, мы поддерживаем не их, а «Спартак», — цитирует Хуслютдинова ТАСС.

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