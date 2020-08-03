Артета: забивать голы — самая трудная вещь в футболе, но не для Обамеянга

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о нападающем команды Пьере-Эмерике Обамеянге.
«Забивать голы — самая трудная вещь в футболе, но не для Обамеянга. Просто посмотрите на его второй мяч в финале Кубка Англии. В «Арсенале» всегда играли невероятные нападающие, и Пьер-Эмерик заслуживает находиться в одном ряду с другими известными именами. Трофеи помогут ему с этим, как и длительное пребывание в клубе. Надеюсь, он останется с нами», — приводит слова Артеты Goal.
В сезоне-2019/2020 Обамеянг забил 29 мячей и отдал 3 результативные передачи в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Контракт Пьер-Эмерика с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года. «Канониры» этим летом могут продать 31-летнего форварда, если не сумеют договориться с ним о продлении сотрудничества.
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