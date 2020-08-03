«ИКС Холдинг» — новый генеральный спонсор ЦСКА

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил, что новым генеральным спонсором клуба стала отечественная многопрофильная ИТ-группа «ИКС Холдинг», в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом.
Спонсорский контракт заключён на два года. Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы красно-синих, на бортах «ВЭБ Арены», на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба. Также он будет интегрирован в видеоролики CSKA TV.
В «ИКС Холдинге» отметили, что, являясь крупным поставщиком ИТ-продуктов для корпоративного сектора, его экспертиза в цифровых решениях для бизнеса будет полезна ЦСКА. Холдинг выразил надежду, что его технологии, помогающие сегодня многим предприятиям успешно переживать цифровую трансформацию, помогут игрокам и тренерскому составу укрепить свои позиции в российском и европейском футболе.
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