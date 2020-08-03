Самуэль Жиго: нам не стоит думать о судействе, ведь «Спартак» — большой клуб

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о судействе в матчах красно-белых в минувшем сезоне.
«Арбитры принимали странные решения в матчах «Спартака»? Вы правы, но что мы можем тут поделать? Только играть ещё лучше, ещё сильнее выкладываться на поле. Надеюсь, в следующем сезоне подобных решений не будет. А нам вообще не стоит думать о них, ведь «Спартак» — большой клуб. Тот сезон уже в прошлом, и нам нужно работать и показывать максимум на поле, а судейским решениям вообще не придавать значения», — приводит слова Жиго Sport24.
«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России красно-белые дошли до полуфинала, где уступили «Зениту», который впоследствии стал обладателем трофея.
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