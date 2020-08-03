Жиго: Кокорин — топ-футболист. Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о присоединившемся к команде нападающем Александре Кокорине.



«Не знаком с ним и мало что про него знаю. Но это топ-игрок. Я видел несколько его голов, видел, как он играет. Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады», — приводит слова Жиго Sport24.



Кокорин с 2016 года защищал цвета «Зенита», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи». В ходе своей карьеры Александр также выступал за «Динамо». В сборную России вызывался с 2011 по 2017 год. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 7 голов (2 — с пенальти), отдал 1 результативную передачу и получил 2 жёлтые карточки.



«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России красно-белые дошли до полуфинала, где уступили «Зениту», который впоследствии стал обладателем трофея.

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