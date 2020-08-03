Жиго: Кокорин — топ-футболист. Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о присоединившемся к команде нападающем Александре Кокорине.
«Не знаком с ним и мало что про него знаю. Но это топ-игрок. Я видел несколько его голов, видел, как он играет. Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады», — приводит слова Жиго Sport24.
Кокорин с 2016 года защищал цвета «Зенита», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи». В ходе своей карьеры Александр также выступал за «Динамо». В сборную России вызывался с 2011 по 2017 год. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 7 голов (2 — с пенальти), отдал 1 результативную передачу и получил 2 жёлтые карточки.
«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России красно-белые дошли до полуфинала, где уступили «Зениту», который впоследствии стал обладателем трофея.
- 3 августа 2020
-
13:42
-
13:41
-
13:10
-
12:53
-
12:30
-
12:18
-
12:15
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
11:54
-
11:32
-
11:26
-
11:11
-
10:49
-
10:39
-
10:28
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:31
-
09:27
-
08:26
-
07:18
-
06:42
-
05:58
-
05:16
-
04:51
-
04:33
-
04:07
-
02:54
-
01:49
-
01:27
-
01:14
-
00:50