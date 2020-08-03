Гинер: новый спонсор соответствует статусу ЦСКА как топ-клуба и лидера российского футбола

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал заключение партнёрского контракта с российской многопрофильной ИТ-группой «ИКС Холдинг».

«Мы рады приветствовать «ИКС Холдинг» в качестве генерального спонсора клуба. Это важная сделка для ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость. Считаю, что мы обрели надёжного партнёра, который поможет нам развиваться.

Особенно ценно, что интерес к сотрудничеству проявила крупная российская компания, которая видит в нашем партнёрстве потенциал для укрепления собственного имиджа. «ИКС Холдинг» — лидер российского рынка ИТ-услуг, и такой партнёр в полной мере соответствует статусу ЦСКА как топ-клуба и одного из лидеров российского футбола.

Наше соглашение рассчитано на два года, но я надеюсь, что это начало большой дружбы, которая продлится много дольше. Мы благодарны акционерам и руководству «ИКС Холдинга» за поддержку в столь непростое для экономики время и ждём плодотворного сотрудничества», — цитирует Гинера пресс-служба «армейцев».