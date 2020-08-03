«Боруссия» ожидает, что «Манчестер Юнайтед» заплатит € 120 млн за Джейдона Санчо
Руководство дортмундской «Боруссии» ожидает, что «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно согласится заплатить € 120 млн за вингера Джейдона Санчо, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк на своей странице в «Твиттере».
Сделка, скорее всего, будет оформлена в рассрочку. «Боруссию» устраивает такой вариант, однако в немецком клубе хотят, чтобы все документы были подписаны до 10 августа.
Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». Летом 2017 года «Боруссия» купила футболиста у «горожан» за € 7,84 млн. Ранее сообщалось, что 20-летний англичанин хочет вернуться в родную страну.
В сезоне-2019/2020 Джейдон забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Джейдон Санчо может предпочесть перейти в «Ливерпуль», а не в «МЮ» из-за шансов на титул
- 3 августа 2020
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