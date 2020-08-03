Дзюба: «Зенит» за игру в ЛЧ критикуют те, кто даже в ЛЕ пробивается по праздникам

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о выступлении команды в Лиге чемпионов в сезоне-2019/2020, а также ответил на критику в адрес сине-бело-голубых.



«Конечно, нельзя со всеми просто играть в свою игру – всегда нужно подстраиваться под соперника, быть гибким. Думаю, если бы в РПЛ больше играли в атаку, можно было бы выгоднее и чаще продавать игроков, было бы больше зрителей на трибунах.



«Зенит» критикуют за оборонительную игру в Лиге чемпионов – в основном те, кто даже в Лигу Европы пробивается по большим праздникам, а матчи во вторник и среду смотрят только по телевизору. Да, мы должны были выходить из группы, да, мы заняли четвёртое место. Я вообще с этим не спорю, но всё-таки мы обыграли «Лион» и «Бенфику», сыграли вничью во Франции. В решающем матче с «Бенфикой» нам не хватило Ракицкого и Дриусси – согласен с Сергеем Богдановичем, что потеря любого игрока основы очень чувствуется», — цитирует Дзюбу Sports.ru.

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