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В Англии будут удалять футболистов, умышленно кашляющих на соперников и арбитров

В Англии будут удалять футболистов, умышленно кашляющих на соперников и арбитров
Футбол / Англия 0

Футбольная ассоциация Англии (FA) разработала новые рекомендации для арбитров, связанные с поведением игроков во время матчей, сообщает The Times.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции судьи должны будут удалять с поля футболистов, умышленно кашляющих на рефери или соперников.

При этом судьи не обязаны контролировать соблюдение социальной дистанции во время празднования голов. Они также не смогут наказывать игроков за плевки.

Новые рекомендации FA распространяются на все официальные турниры страны, включая Премьер-лигу, Чемпионшип, Кубок Англии и Кубок лиги.

Сезон-2020/2021 в Англии начнётся 29 августа матчем за Суперкубок между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Первые встречи АПЛ будут сыграны 12 сентября.

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