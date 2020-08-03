Петрюс Бумаль покинул «Урал»

Пресс-служба «Урала» на официальном сайте клуба объявила об уходе полузащитника Петрюса Бумаля. У 27-летнего камерунца закончился контракт, и он стал свободным агентом.
«Мы благодарим игрока за время, проведённое в «Урале»! Желаем успешного продолжения карьеры, самоотдачи и настойчивости в достижении своих целей», — говорится в сообщении «Урала».
Бумаль выступал за команду из Екатеринбурга с лета 2017 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и 1 матче Кубка России. В его активе 1 результативная передача.
В мае Петрюс рассказал, что ведёт переговоры с лондонским «Фулхэмом», который может провести предстоящую кампанию в английской Премьер-лиге (завтра, 4 августа, «дачники» сыграют в финале плей-офф Чемпионшипа с «Брентфордом», начало — в 21:45 мск).
- 3 августа 2020
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