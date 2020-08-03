Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Петрюс Бумаль покинул «Урал»

Петрюс Бумаль покинул «Урал»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Урала» на официальном сайте клуба объявила об уходе полузащитника Петрюса Бумаля. У 27-летнего камерунца закончился контракт, и он стал свободным агентом.

«Мы благодарим игрока за время, проведённое в «Урале»! Желаем успешного продолжения карьеры, самоотдачи и настойчивости в достижении своих целей», — говорится в сообщении «Урала».

Бумаль выступал за команду из Екатеринбурга с лета 2017 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и 1 матче Кубка России. В его активе 1 результативная передача.

В мае Петрюс рассказал, что ведёт переговоры с лондонским «Фулхэмом», который может провести предстоящую кампанию в английской Премьер-лиге (завтра, 4 августа, «дачники» сыграют в финале плей-офф Чемпионшипа с «Брентфордом», начало — в 21:45 мск).

Г. Иванов — об отмене переносов: голосования не было, но знаю, что 12 клубов были за
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020