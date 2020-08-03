Семак: главное для «Зенита» — подойти к Суперкубку в хорошем функциональном состоянии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий в преддверии старта сезона-2020/2021.

7 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сине-бело-голубые сыграют в матче за Суперкубок России с «Локомотивом».

«К сожалению, перерыв совсем небольшой, не получится внести какие-то большие изменения ни в подготовку, ни в состав. Главное — дать ребятам возможность восстановиться, подвести их к Суперкубку в хорошем функциональном состоянии. И через Суперкубок — к первому официальному матчу в чемпионате России.

Три выездных матча подряд на старте сезона? График непростой, но таков календарь, для всех он практически одинаковый. Мы понимаем, что будем больше играть дома в холодное время, поздней осенью и в начале весны, а сейчас нам нужно потерпеть. Мы должны готовиться и стараться набирать максимум из того, что можем сделать», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».