«Ахмат» хочет арендовать у «Крыльев Советов» защитника Никиту Чернова
Как стало известно «Чемпионату», грозненский «Ахмат» хочет взять в аренду на сезон-2020/2021 центрального защитника самарских «Крыльев Советов» Никиту Чернова.
«Крылья Советов» по итогам минувшей кампании вылетели из Российской Премьер-Лиги в Футбольную национальную лигу. Чернов помог самарскому клубу в 23 матчах РПЛ, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.
Контракт Никиты с «Крыльями Советов» рассчитан ещё на два сезона. Трансферная стоимость 24-летнего игрока оценивается в € 1,8 млн.
До перехода в самарский клуб летом 2019 года Чернов выступал за московский ЦСКА, «Урал» из Екатеринбурга, красноярский «Енисей» и калининградскую «Балтику».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что в «Ахмат» из «Химок» может перейти украинский хавбек Артём Полярус.
«Крылья Советов» представили форму на новый сезон
- 3 августа 2020
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