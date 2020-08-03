«Ахмат» хочет арендовать у «Крыльев Советов» защитника Никиту Чернова

Как стало известно «Чемпионату», грозненский «Ахмат» хочет взять в аренду на сезон-2020/2021 центрального защитника самарских «Крыльев Советов» Никиту Чернова.

«Крылья Советов» по итогам минувшей кампании вылетели из Российской Премьер-Лиги в Футбольную национальную лигу. Чернов помог самарскому клубу в 23 матчах РПЛ, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Контракт Никиты с «Крыльями Советов» рассчитан ещё на два сезона. Трансферная стоимость 24-летнего игрока оценивается в € 1,8 млн.

До перехода в самарский клуб летом 2019 года Чернов выступал за московский ЦСКА, «Урал» из Екатеринбурга, красноярский «Енисей» и калининградскую «Балтику».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в «Ахмат» из «Химок» может перейти украинский хавбек Артём Полярус.