Семак — об адаптации Ловрена: это опытный игрок, достаточно небольшого периода времени

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, насколько сложно будет в кратчайшие сроки подвести защитника Деяна Ловрена к работе со всей командой.

«Это опытный игрок, ему достаточно будет небольшого периода времени, чтобы понять требования, чуть-чуть набрать форму и влиться в коллектив. Конечно, это займёт какое-то время, и нам бы хотелось, чтобы это случилось как можно быстрее. Посмотрим, пока сказать сложно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» этим летом. В минувшем сезоне 31-летний хорват принял участие в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.