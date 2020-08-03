Новиков: очень рады, что «Динамо» выиграло борьбу за Фомина у других клубов

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал переход в московский клуб полузащитника Даниила Фомина из «Уфы».



«Даниил – один из лидеров «Уфы», обладает всеми качествами и потенциалом для дальнейшего роста. Это молодой игрок, который уже входит в обойму сборной, что само по себе является хорошей характеристикой. Он действует в середине поля, сочетает в себе многие качества, хорош как в атаке, так и в обороне. Разносторонний и умный футболист, на которого мы очень рассчитываем. И, конечно, очень рады, что выиграли борьбу за этого интересного футболиста у других клубов. Благодарен руководству за то, что Фомин в «Динамо», — цитирует Новикова пресс-служба бело-голубых.



Фомин перешёл в «Уфу» из «Краснодара» летом 2019 года. В минувшем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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