Мосгорсуд оправдал Мамаева по статье «Хулиганство»

Мосгорсуд отменил приговор полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. В то же время приговор нападающему «Спартака» Александру Кокорину оставлен без изменений. Об этом объявили адвокаты футболистов после выхода из зала суда.

По новому приговору Кокорин получил 1,5 года заключения, Мамаев — один год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства, как и младший брат Кокорина Кирилл. Друг Кокорина Александр Протасовицкий получил один год исправительных работ.

Осенью 2018 года Мамаев, Кокорины и Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты поначалу были помещены под стражу, а впоследствии осуждены на полтора года и отправлены в колонию.