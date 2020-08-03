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Адвокат Стукалова пояснила решение суда по делу Кокорина и Мамаева

Адвокат Стукалова пояснила решение суда по делу Кокорина и Мамаева
Футбол / РПЛ 0

Адвокат Татьяна Стукалова пояснила решение Мосгорсуда по делу нападающего «Спартака» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

«Отменено наказание по статье 213 в отношении Протасовицкого, Кирилла Кокорина и Павла Мамаева в эпизоде с Паком. Приговор Александра Кокорина остался без изменений. Мосгорсуд не последовал указаниям вышестоящей инстанции и оставил всё как есть. Тем самым они не оставили нам шансов, чтобы мы не обжаловали этот приговор в кассационной инстанции. Потому что там подробно разобрались, дали подробные указания, тем не менее в эпизоде с Соловчуком, где было расписано, что вина Кокорина не доказана, сегодня это не нашло своего отражения. Та же статья 213, где наши доводы были без изменений по сей день, что не было жалоб со стороны других потерпевших, но 213-я статья осталась. Остальные в этой части оправданы», — передаёт слова Стукаловой корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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