Адвокат Мамаева: в отношении Павла было принято половинчатое решение

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировал решение Мосгорсуда по делу его клиента.



«В отношении Мамаева сегодня было принято половинчатое решение. Он оправдан по одному из тяжких преступлений — хулиганство по 213 статье часть первая, за которое он и пробыл в колонии общего режима. В двух других эпизодах, один из которых мы просили оправдать, другой переквалифицировать, оставили по сути прежние приговоры — 10 месяцев исправительных работ и по совокупности один год с удержанием 10%, но фактически это наказание уже было отбыто.

То же самое в отношении Протасовицкого и Кокорина младшего. Мосгорсуд чётко не последовал предписаниям кассационного суда. По третьему эпизоду в отношении Гайсина не были выполнены указания вышестоящего суда. Все основания, несмотря на оправдательный приговор, имеются, чтобы обжаловать всё дальше. Хотя мы предполагали, что в деле будет поставлена жирная точка. Такое элементарное дело растягивается на долгое время. Ещё непонятно, сколько времени потребуется, чтобы поставить точку. Это дело элементарно для студента второго курса вуза, чтобы правильно квалифицировать все действия", — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.