Адвокат Мамаева: видимо, последует пятый тайм по этому делу. Мы хотим справедливости

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировал решение Мосгорсуда по делу его клиента и нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

«Справедливость в наших судах искать бессмысленно, я это всем подзащитным говорю. Но рассчитывать на законное и обоснованное решение стоит. Система будет меняться. Дело стало громким, по нему люди смотрят, как у нас работает система, как надзирает прокуратура. А в итоге прокуратура не надзирала, следствие толком дело не расследовало, а суд в четвёртый раз разбирается. Видимо, последует пятый тайм по этому делу. Это не происки адвокатов. Мы хотим добиться по желанию наших подзащитных справедливости», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.