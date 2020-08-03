Адвокат Мамаева: видимо, последует пятый тайм по этому делу. Мы хотим справедливости
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировал решение Мосгорсуда по делу его клиента и нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
«Справедливость в наших судах искать бессмысленно, я это всем подзащитным говорю. Но рассчитывать на законное и обоснованное решение стоит. Система будет меняться. Дело стало громким, по нему люди смотрят, как у нас работает система, как надзирает прокуратура. А в итоге прокуратура не надзирала, следствие толком дело не расследовало, а суд в четвёртый раз разбирается. Видимо, последует пятый тайм по этому делу. Это не происки адвокатов. Мы хотим добиться по желанию наших подзащитных справедливости», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Адвокат Мамаева: таким приговором только общество смешить. Это стыдно для правосудия
- 3 августа 2020
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