Спортивный директор «Боруссии» Д: слова Хёнесса звучат высокомерно

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слова почётного президента мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесса, который ранее раскритиковал трансферную политику «шмелей».



«Я нахожу эти заявления довольно высокомерными, а некоторые вещи и вовсе не соответствуют действительности. По сути, если у вас в кармане на € 250 млн больше каждый год, вы можете легко оставаться беззаботным», — приводит слова Цорка Spox.



В сезоне-2019/2020 мюнхенская «Бавария» в восьмой раз подряд стала чемпионом Германии. По итогам 34 туров отрыв мюнхенцев от «Боруссии» составил 13 очков. Третье место занял «РБ Лейпциг», который уступил дортмундцам три очка. Новый сезон в немецкой Бундеслиге стартует 18 сентября.

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