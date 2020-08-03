Адвокат рассказал, какое решение суда было бы справедливым для Мамаева

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказал, какое наказание было бы справедливым для его клиента. Ранее Мосгорсуд вынес решение по делу Мамаева и нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.



«С учётом того, что имелись основания для оправдания Мамаева по двум эпизодам и переквалификации по третьему, то максимальное наказание — четыре месяца ареста. Но Мамаев брал на себя вину, это его первое привлечение к уголовной ответственности. Я просил ограничиться штрафом в размере 40 тысяч рублей, но освободить его от него, так как Мамаев уже отбыл наказание. Вот справедливое наказание», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Осенью 2018 года Мамаев, Кокорины и Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты поначалу были помещены под стражу, а впоследствии осуждены на полтора года и отправлены в колонию.