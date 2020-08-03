Адвокат Мамаева: за незаконное привлечение к ответственности прокуратура должна извиниться

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировал решение Мосгорсуда по делу его клиента и нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

«Если оправдывают, то прокуратура присылает письменное заявление как моральную сатисфакцию. В отношении Павла должны быть соблюдены такие права. За незаконное привлечение к уголовной ответственности прокуратура должна извиниться. Дальше мы будем решать свои вопросы в той части, где приговор нас не устраивает», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Осенью 2018 года Мамаев, Кокорин и его друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты поначалу были помещены под стражу, а впоследствии осуждены на полтора года и отправлены в колонию.