Футболисты «Химок» устроили коридор для нового главного тренера Гунько

Футболисты «Химок» устроили коридор для нового главного тренера команды Дмитрия Гунько. Фотографию опубликовала пресс-служба подмосковных «Химок» в «Твиттере».

«Коридор для главного тренера на сегодняшней тренировке», — подписан снимок.

Посмотреть фотографию можно на странице «Химок» в "Твиттере".

1 августа «Химки» официально объявили о назначении Гунько на пост главного тренера. До назначения в «Химки» Гунько возглавлял академию «Спартака».

Вчера, 2 августа, в товарищеском матче под руководством специалиста подмосковный клуб переиграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Нападающий красно-чёрных Мохамед Конате оформил дубль.