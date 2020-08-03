Футболисты «Химок» устроили коридор для нового главного тренера Гунько
Футболисты «Химок» устроили коридор для нового главного тренера команды Дмитрия Гунько. Фотографию опубликовала пресс-служба подмосковных «Химок» в «Твиттере».
«Коридор для главного тренера на сегодняшней тренировке», — подписан снимок.
Посмотреть фотографию можно на странице «Химок» в "Твиттере".
1 августа «Химки» официально объявили о назначении Гунько на пост главного тренера. До назначения в «Химки» Гунько возглавлял академию «Спартака».
Вчера, 2 августа, в товарищеском матче под руководством специалиста подмосковный клуб переиграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Нападающий красно-чёрных Мохамед Конате оформил дубль.
Дмитрий Гунько: победа над «Динамо» принадлежит игрокам «Химок», она ни в коей мере не моя
- 3 августа 2020
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