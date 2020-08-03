Виллиан ведёт переговоры с «Арсеналом»

Нападающий «Челси» Виллиан ведёт переговоры с лондонским «Арсеналом», сообщает The Guardian.



По информации источника, «канониры» готовы удовлетворить требования 31-летнего бразильского футболиста и заключить с ним контракт на три года. Ранее «Челси» предложил новое соглашение Виллиану, рассчитанное на два года, однако футболист отклонил предложение. Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет сохранить Виллиана, но руководство синих не намерено продлевать соглашение с форвардом на три года.



В сезоне-2019/2020 Виллиан помог «Челси» в 47 матчах во всех турнирах. 31-летний бразилец забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. «Челси» набрал 66 очков в 38 матчах и занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.

Виллиан отклонил новое предложение «Челси»