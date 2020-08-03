Конте: я не спрашивал игроков «Ювентуса» о будущем Сарри. Засужу того, кто это написал
Главный тренер «Интера» Антонио Конте опроверг информацию о том, что он хочет вновь возглавить «Ювентус» и расспрашивал игроков «старой синьоры» о будущем нынешнего тренера команды Маурицио Сарри.
«Категорически отрицаю, что спрашивал у игроков и менеджеров „Ювентуса“ о будущем Сарри. Я засужу того, кто написал эту статью, и редактора этого журнала.
У меня контракт с „Интером“ на три года, и я буду усердно работать, чтобы сделать этот проект успешным», — приводит слова Конте ANSA.
Сообщалось, что отношения Конте с руководством «Интера» испортились. Он выступил с критикой руководства клуба, заявив, что оно не защищает своих футболистов. Если специалист не будет удовлетворён дальнейшими действиями клуба, он может покинуть свой пост.
Конте хочет вновь возглавить «Ювентус». Он расспрашивал футболистов о будущем Сарри
- 3 августа 2020
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