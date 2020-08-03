Конте: я не спрашивал игроков «Ювентуса» о будущем Сарри. Засужу того, кто это написал

Главный тренер «Интера» Антонио Конте опроверг информацию о том, что он хочет вновь возглавить «Ювентус» и расспрашивал игроков «старой синьоры» о будущем нынешнего тренера команды Маурицио Сарри.

«Категорически отрицаю, что спрашивал у игроков и менеджеров „Ювентуса“ о будущем Сарри. Я засужу того, кто написал эту статью, и редактора этого журнала.



У меня контракт с „Интером“ на три года, и я буду усердно работать, чтобы сделать этот проект успешным», — приводит слова Конте ANSA.

Сообщалось, что отношения Конте с руководством «Интера» испортились. Он выступил с критикой руководства клуба, заявив, что оно не защищает своих футболистов. Если специалист не будет удовлетворён дальнейшими действиями клуба, он может покинуть свой пост.