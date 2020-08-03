Даниил Фомин провёл первую тренировку в «Динамо»

Полузащитник Даниил Фомин провёл первую тренировку в составе московского «Динамо».



Сегодня, 3 августа, «Динамо» объявило о переходе Фомина из «Уфы». Соглашение между 23-летним футболистом и бело-голубыми рассчитано на пять лет. За свою новую команду Даниил будет выступать под 74-м номером.

Фото можно посмотреть на странице «Динамо» в «Твиттере».



Фомин перешёл в «Уфу» из «Краснодара» летом 2019 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Игрок выступал за юношескую и молодёжную сборные России, а в 2019 году был внесён в расширенный состав основной национальной команды на матчи квалификации Евро-2020 со сборными Бельгии и Сан-Марино.