Даниил Фомин провёл первую тренировку в «Динамо»
Полузащитник Даниил Фомин провёл первую тренировку в составе московского «Динамо».
Сегодня, 3 августа, «Динамо» объявило о переходе Фомина из «Уфы». Соглашение между 23-летним футболистом и бело-голубыми рассчитано на пять лет. За свою новую команду Даниил будет выступать под 74-м номером.
Фото можно посмотреть на странице «Динамо» в «Твиттере».
Фомин перешёл в «Уфу» из «Краснодара» летом 2019 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Игрок выступал за юношескую и молодёжную сборные России, а в 2019 году был внесён в расширенный состав основной национальной команды на матчи квалификации Евро-2020 со сборными Бельгии и Сан-Марино.
«Динамо» объявило о переходе Даниила Фомина из «Уфы»
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