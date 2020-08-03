«Рубин» и «КАМАЗ» сыграли вничью в товарищеском матче
Сегодня, 3 августа, казанский «Рубин» провёл товарищеский матч с клубом «КАМАЗ». Встреча, прошедшая на базе «Рубина» в Казани, завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 55-й минуте «Рубин» вышел вперёд в счёте после автогола Александра Куликова. Через 7 минут счёт сравнял Руслан Галиакберов. Встреча проходила в закрытом режиме без зрителей.
Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России казанская команда под руководством Леонида Слуцкого заняла 10-е место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», досрочно оформивший титул. В матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт во вторник, 11 августа, в Казани.
«Рубин» и «КАМАЗ» проведут товарищеский матч
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