«Рубин» и «КАМАЗ» сыграли вничью в товарищеском матче

Сегодня, 3 августа, казанский «Рубин» провёл товарищеский матч с клубом «КАМАЗ». Встреча, прошедшая на базе «Рубина» в Казани, завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 55-й минуте «Рубин» вышел вперёд в счёте после автогола Александра Куликова. Через 7 минут счёт сравнял Руслан Галиакберов. Встреча проходила в закрытом режиме без зрителей.



Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России казанская команда под руководством Леонида Слуцкого заняла 10-е место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», досрочно оформивший титул. В матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт во вторник, 11 августа, в Казани.

«Рубин» и «КАМАЗ» проведут товарищеский матч