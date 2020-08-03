Чемпионат Румынии завершится через 6 дней. «Динамо» Бухарест осталось сыграть 6 матчей
Румынский журналист Эмануэль Росу рассказал о сложной ситуации, сложившейся в чемпионате Румынии.
По данным источника, Федерация футбола Румынии приняла решение не продлевать чемпионат и завершить его в запланированный день — 9 августа. Бухарестскому «Динамо», которое занимает предпоследнее место в группе вылета, предстоит сыграть шесть матчей, в то время как другие команды должны провести по одной-две встречи. Из-за того что бухарестский клуб не сможет это сделать, сохранить прописку в чемпионате «Динамо» сможет только в случае, если турнир расширят с 14 до 16 команд.
За чемпионство в сезоне-2019/2020 борются действующий чемпион страны «ЧФР Клуж», который набрал 46 очков, и «Университатя Крайова» (44).
- 3 августа 2020
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