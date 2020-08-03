«Челси» в летнее трансферное окно могут покинуть до 10 игроков

В летнее трансферное окно из «Челси» могут уйти до 10 игроков, сообщает The Times.



По информации источника, лондонский клуб готов рассмотреть предложения о трансферах Маркоса Алонсо, Эмерсона, Курта Зумы, Андреаса Кристенсена, Росса Баркли, Н'Голо Канте, Миши Батшуайи и Тьемуэ Бакайоко. Ожидается, что команду покинет нападающий Виллиан, который ведёт переговоры с «Арсеналом». Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может перейти в другую команду на правах аренды.



«Челси» набрал 66 очков в 38 матчах и занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», досрочно оформивший титул. В тройку лидеров вошли «Манчестер Сити» (81) и «Манчестер Юнайтед» (66).

Виллиан ведёт переговоры с «Арсеналом»