«Челси» в летнее трансферное окно могут покинуть до 10 игроков
В летнее трансферное окно из «Челси» могут уйти до 10 игроков, сообщает The Times.
По информации источника, лондонский клуб готов рассмотреть предложения о трансферах Маркоса Алонсо, Эмерсона, Курта Зумы, Андреаса Кристенсена, Росса Баркли, Н'Голо Канте, Миши Батшуайи и Тьемуэ Бакайоко. Ожидается, что команду покинет нападающий Виллиан, который ведёт переговоры с «Арсеналом». Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может перейти в другую команду на правах аренды.
«Челси» набрал 66 очков в 38 матчах и занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», досрочно оформивший титул. В тройку лидеров вошли «Манчестер Сити» (81) и «Манчестер Юнайтед» (66).
Виллиан ведёт переговоры с «Арсеналом»
- 3 августа 2020
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