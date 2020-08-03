Матвей Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2019/2020

Вратарь Матвей Сафонов был признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2019/2020, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

По итогам опроса среди болельщиков Сафонов набрал 20,82 процента голосов. Второе место занял вингер Вандерсон, за которого проголосовало 15,96 процента фанатов. Тройку лучших замкнул Маркус Берг, который набрал 8,98 процента голосов. В опросе приняло участие 3745 человек.

21-летний Сафонов принял участие в 33 матчах в составе «Краснодара» во всех турнирах, 9 из которых отстоял на ноль, и пропустил 42 мяча.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». Голкипер дебютировал в Премьер-лиге 13 августа 2017 года в матче с пермским «Амкаром», заменив травмированного Андрея Синицына.