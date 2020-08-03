Экс-защитник «Ливерпуля»: у ван Дейка есть слабость

Бывший защитник «Ливерпуля» Коло Туре поделился мнением об игроке мерсисайдского клуба Вирджиле ван Дейке.



«Вирджил — невероятный футболист. Лучший игрок. Обладает скоростью, ростом, хорошо прыгает. У ван Дейка есть техника. У него есть всё. Но есть и слабость. Не видел, чтобы многие игроки бросали ему вызов один на один. По-моему, это его единственная слабость. Вирджил действительно умный игрок», — приводит слова Туре Goal.com со ссылкой на Stats Perform News.



Напомним, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии сезона-2019/2020. Месисайдский клуб завоевал титул впервые за последние 30 лет. В последний раз до этого клуб становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/1901, 1905/1906, 1921/1922, 1922/1923, 1946/1947, 1963/1964, 1965/1966, 1972/1973, 1975/1976, 1976/1977, 1978/1979, 1979/1980, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1985/1986, 1987/1988, 1989/1990, 2019/2020).

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