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Матч 1-го тура РПЛ «Тамбов» — «Ростов» пройдёт в Саранске при пустых трибунах

Матч 1-го тура РПЛ «Тамбов» — «Ростов» пройдёт в Саранске при пустых трибунах
Футбол / РПЛ 0

Матч 1-го тура Российской премьер-лиги «Тамбов» — «Ростов» пройдёт на «Мордовия Арене» в Саранске при пустых трибунах, сообщает «Столица С».

По данным источника, в Республике Мордовия ситуация с распространением коронавируса остаётся напряжённой, из-за чего местные власти, руководствуясь рекомендацией Роспотребнадзора, приняли решение о проведении ближайших матчей «Тамбова» без зрителей.

В августе «Тамбову» предстоит принять на своём поле подмосковные «Химки» и «Сочи».

«Тамбов» завершил сезон-2019/2020 на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Недавно «Тамбов» подписал контракты с экс-голкипером «Крыльев Советов» Сергеем Рыжиковым, бывшим нападающим «Сочи» Александром Карапетяном и украинским хавбеком Виталием Балашовым.

«Тамбов» подписал контракты с Рыжиковым, Карапетяном и украинским хавбеком Балашовым
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