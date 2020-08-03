Кокорин — Промесу: жду твоего возвращения в «Спартак»

Сегодня, 3 августа, бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал фотографию с первой тренировки форварда Александра Кокорина в московском клубе, опубликованную в "Инстаграме" красно-белых.
«Давай», — написал Промес, добавив эмодзи-огонёк.
«Жду твоего возвращения», — ответил на комментарий Кокорин.
Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год.
2 августа красно-белые на своём официальном сайте объявили о переходе 29-летнего футболиста. Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1».
С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи» и в 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил 7 мячей. На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.
- 3 августа 2020
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