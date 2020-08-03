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Роналду и Дибала попали в заявку «Ювентуса» на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

Роналду и Дибала попали в заявку «Ювентуса» на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Туринский «Ювентус» на официальном сайте опубликовал заявку команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Встреча состоится 7 августа на стадионе «Альянц Ювентус» в Турине. Начало — в 22:00 мск.

Вратари: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал.

Полузащитники: Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур.

Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский клуб одержал победу со счётом 1:0.

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