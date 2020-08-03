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Стали известны сроки проведения сезона-2020/2021 в Серии А

Стали известны сроки проведения сезона-2020/2021 в Серии А
Футбол / Италия 0

На заседании совета итальянской Серии А были утверждены даты начала и завершения сезона-2020/2021, сообщается на официальном сайте турнира.

Первый тур чемпионата Италии сезона-2020/2021 стартует 19 сентября 2020 года. Завершение сезона запланировано на 23 мая 2021 года. Отмечается, что утверждённый календарь предусматривает проведение матчей в рождественские каникулы — 3 января.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Италии был прерван на три месяца и завершился 1 августа. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус», для которого этот титул стал девятым подряд. В тройку лидеров вошли миланский «Интер» (82) и «Аталанта» (78). В ближайший месяц будут доиграны еврокубки.

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